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Haberler İzmir İzmir'de torun dehşeti! Rehin aldığı anneannesini boynundan bıçakladı

İzmir'de torun dehşeti! Rehin aldığı anneannesini boynundan bıçakladı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Karşıyaka'da dün yaşanan olayda iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan şahıs, anneannesini rehin alarak boynundan bıçakla yaraladı. Saldırgan Özel Harekat Polisleri tarafından yakalanırken yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

İHA
İzmir’de torun dehşeti! Rehin aldığı anneannesini boynundan bıçakladı

Son dakika İzmir haberleri.... saat 17.45 sıralarında Bahriye Üçok Bulvarı'nda bulunan bir evde meydana geldi. 86 yaşındaki anneannesi A.U.'nun evine giden 30 yaşındaki Y.E. isimli şahıs, burada rehin aldığı anneannesini boynundan bıçakladı.

SALDIRGAN BAŞKA ODAYA GEÇİNCE, YAŞLI KADIN KURTARILDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese giden polis ekiplerince, evin içinde yerde yatar vaziyette ve çok kan kaybettiği görülen talihsiz kadın, saldırgan torunu diğer odaya geçtiği anda kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Akli dengesi yerinde olmadığı ve üzerinde silah da olabileceği değerlendirilen Y.E.'yi etkisiz hale getirebilmek için olay yerine Özel Harekat Polisleri de sevk edildi. Gerekli tedbirleri alan ekipler, saldırganı elindeki bıçakla beraber evin balkon kısmında yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şüpheli ekiplerce gözaltına alınırken, yaşlı kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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