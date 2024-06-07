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Haberler İzmir İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapılan evlere baskın: Uçaksavar mermileri ele geçirildi

İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapılan evlere baskın: Uçaksavar mermileri ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 2 adet uçaksavar mermisi, sıra çok sayıda tüfek, tabanca ve bunlara ait fişekler ele geçirildi.

İHA
İzmir’de yasa dışı silah ticareti yapılan evlere baskın: Uçaksavar mermileri ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş Organize Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı öğrenilen S.S.'nin 2 evine operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda; 2 uçaksavar mermisi, 4 tüfek, 4 tabanca, 14 AK 47 fişeği, 223 tabanca fişeği, 2 muşta, çok sayıda bıçak ve silah parçası ile namlu ucu açmaya yarayan çok sayıda çeşitli atölye malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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