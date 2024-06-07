İzmir’deki 1 ton 50 kiloluk ‘Baron’ isimli dana 215 bine alıcı buldu

1 TON 50 KİLOGRAMLIK 'BARON' 215 BİN TL'YE SATILDI

Doğançay hayvan pazarında en dikkat çeken hayvan ise 'Baron' oldu. Ağrıdan getirilen ve pazarın en büyüğü olan 1 tonluk dana 215 bin TL'ye satıldı. Dananın sahibi Engin Peker (32), "Pazarın en pahalı hayvanı bizde. Maalesef ucuza verdik. Bu kendi evimizin buzağısıdır" dedi. Hayvanların daha yüksek fiyata satılması gerektiğini savunan Peker, "Biz kar etmiş gibi gözüküyoruz; ama aslında maliyetine satıyoruz. Son zamanda dışarıdan getirilen etlerden dolayı biz hayvanlardan zarar ediyoruz" diye belirtti.

"HAYVAN FİYATLARI NORMAL; ANCAK ALAN YOK"

Pazara Erzincan'dan gelen hayvan satıcısı Erhan Şahin (43) de, "25 hayvan getirdim. 15 günde 5 hayvan satabildim. Piyasa yok, hayvan satamıyoruz. Hayvan fiyatları normal; ancak alan yok. Düvelerin fiyatı 90 binden başlıyor" açıklamalarında bulundu.