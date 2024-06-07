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Haberler İzmir Yanlış hedef iki cinayet

Yanlış hedef iki cinayet

İzmir’de art arda işlenen iki cinayetin tüyler ürperten detayları gün yüzüne çıktı: Yanlışlıkla vurularak hayatını kaybeden Yücel Ecelioğlu’nun yakınları, olayla ilgili tutuklanan R.A’nın babası Gerçek Atçı’yı infaz etti!

FATİH ŞENDİL
Yanlış hedef iki cinayet

İZMİR'DE Mayıs ayında sokak ortasında iki cinayet işlendi. Cinayetlerin ilkinde üç çocuk babası hastane personeli 37 yaşındaki Yücel Ecelioğlu üç kurşunla hayatını kaybederken, bu cinayetten günler sonra 46 yaşındaki Gerçek Atçı iki kurşunla öldürüldü.

Yücel Ecelioğlu

Sokak ortasında işlenen iki cinayetin şok detayları ortaya çıktı.

Şüpheli şahıslar, Gerçek Atçı'yı takip etmek için kullandıkları aracın plakasını da çıkardı

YAKINLARI PUSU KURDU

EMNİYET ekipleri, ilk cinayette Ecelioğlu'nun kaza kurşunu ile yanlışlıkla öldürüldüğünü belirledi.

Gerçek Atçı

Yücel Ecelioğlu'nun yakınlarının günler sonra cinayetle ilgili olarak tutuklanan R.A'nın babası Gerçek Atçı'yı 3 saat boyunca plakasız otomobille takip edip, karanlık bir sokakta infaz ettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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