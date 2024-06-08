Emniyet’ten kurbanlık dolandırıcıları için uyarı

İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları; dolandırıcılar ve hırsızlara karşı uyardı. Emniyetin bastırdığı broşürler, polis ekiplerince İzmir'in farklı noktalarına asılırken, vatandaşlara da dikkat etmeleri gereken hususlar tek tek anlatıldı. Kurbanlık alışverişinin mümkün olduğunca Belediyelerce belirlenmiş pazarlarda, gerekli izinleri almış kişilerden yapılması gerektiği vurgulandı. Emniyet yetkilileri, "Gerçek satıcı gibi davranan dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Satışı yapılan hayvanı görmeden, parayı sizden alarak kurbanlık hayvanı ikametinize getireceğini söyleyen kişilere inanmayın. Size verilen numaranın doğru olup olmadığını, numarayı aldığınız anda arayarak kontrol edin. Alışveriş sonrasında satıcıdan satış fişi talep edin" uyarılarında bulundu. Öte yandan, her türlü şüpheli durumun zaman kaybetmeden 112 Acil Durum Hattına bildirilmesi gerektiği belirtildi.