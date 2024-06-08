İzmir’de 8 saatlik su kesintisi 8 Haziran Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 8 Haziran Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BORNOVA NALDÖKEN
08.06.2024 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
FOÇA YENİBAĞARASI
08.06.2024 saat 10:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE ATATÜRK, ILICA
08.06.2024 saat 08:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KEMER
08.06.2024 saat 09:40 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR DÜZCE, TURGUT, İHSANİYE, ULAMIŞ, CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY
08.06.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE HALKAPINAR
08.06.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.