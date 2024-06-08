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Haberler İzmir İzmir'de 8 saatlik su kesintisi 8 Haziran Cumartesi

İzmir'de 8 saatlik su kesintisi 8 Haziran Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde kesintiler yaşanacağı araştırılıyor. İşte İZSU duyurusuna göre İzmir'de bugün (8 Haziran) su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de 8 saatlik su kesintisi 8 Haziran Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 8 Haziran Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi 8 Haziran Cumartesi

BORNOVA NALDÖKEN
08.06.2024 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

FOÇA YENİBAĞARASI
08.06.2024 saat 10:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

NARLIDERE ATATÜRK, ILICA
08.06.2024 saat 08:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KEMER
08.06.2024 saat 09:40 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR DÜZCE, TURGUT, İHSANİYE, ULAMIŞ, CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY
08.06.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE HALKAPINAR
08.06.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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