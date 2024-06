İzmir’de korkunç olay! Kavgayı ayırmak isteyenleri bıçakladılar

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Konak ilçesinde, 2 kardeş karıştıkları kavgayı ayıran 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, taksi ile olay yerinden kaçan şüpheliler, polisin takibiyle yakalandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Alsancak Gar'da meydana geldi. İddiaya göre, kardeş olduğu öğrenilen O.K.(22) ile N.K.(19), henüz belirlenemeyen bir nedenle bir grup ile kavga etti. Kavgayı gören U.S.(41), Y.D. (36) ve F.Ç.(46) ayırmak istedi. İki kardeş, tartıştıkları kişileri bırakarak U.S., Y.D.ve F.Ç.'ye saldırmaya başladı. Yağma ve kasten yaralama suçlarından kaydı bulunan N.K. ile yağma suçundan kaydı olan O.K., bıçakla 3 kişiye saldırdı. Olayda, F.Ç. bacağının 5 yerinden, U.S. sırtından, Y.D. ise sağ kalçasından bıçaklandı.

Saldırgan kardeşler, suç aletini olay yerinde atarak bir taksiye bindi. Çevredeklerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ambuanslarla İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler MOBESE kameralarını inceleyerek şüphelilerin bir taksiye binerek kaçtığını tespit etti. Koordineli çalışan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri Buca ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan 2 kardeş polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.