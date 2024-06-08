İzmir’de YKS heyecanı! Üniversite hayali için ter döktüler

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. YKS'nin bugün saat 10.15'te başlayan birinci oturumu TYT 2 saat 45 dakika sürecek ve saat 13.00'te sona erecek. Türkiye genelinde 3 milyon 120 bin 878 adayın katıldığı TYT için İzmir'de de öğrenciler sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. İzmir'in Konak ilçesindeki Atatürk Lisesi'nde güzel bir üniversitede eğitim alabilme hayaliyle sınava giren öğrenciler, saat 10.00 itibarıyla sınıflara alındı. Bazı öğrenciler koşarak son dakikada okul kapısından girebildi. Sınava gençlerin yanı sıra yeniden üniversite okuma hedefiyle gelen vatandaşlar da katıldı.
'İLAHİYAT YA DA ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ OKUMAK İSTİYORUM'
Üniversite sınavına ilk defa 1986'da girdiğini aktaran Şahin Yüce (56), "Sonraki sınava kızımla, ondan sonrakine de oğlumla girdim. Sonra ekstradan bir iki kendim denedim. Sağlık sektöründe çalışıyorum. Becerebilirsem ilahiyat ya da arkeoloji bölümünü okuyacağım. Sınavlarda genelde hep 1'inci aşamayı geçiyorum. Bazılarının 2'nci aşamasına hiç girmedim. Öncekilere hep keyif anlamında girdim. Eğer istediğim yerler için 2'nci aşamaya girmem gerekmiyorsa girmeyeceğim" dedi.
'OKUMANIN SINIRI VE YAŞI YOK'
Sınava giren polis emeklisi Cavit Karaca (63), kızı ve oğlunun kendisini sınava girmesi için teşvik ettiğini dile getirdi. Karaca, "Hedefim okumak. Okumanın sınırı ve yaşı yok. Okuyup faydalı olabilirsek ne mutlu bana. Hukuk okumak istiyorum, branşımla da ilgili. İnşallah başarabilirsek okuruz. Çocukluk hayalim polislikti. Ona girdim başardım. Emekli olduktan sonra hobi olarak faydalı olabilmek için okumak istiyorum. Heyecanlıyım, sınav heyecanı bitmez. Yaş ne kadar geçse de sürekli de girseniz o heyecanı atamıyorsunuz. Emekli olduktan sonra ilk defa girdim" diye konuştu.
'ZOR BİR SÜREÇTİ HEM STAJA GİDİYORDUM HEM SINAVA ÇALIŞIYORDUM'
İlk kez üniversite sınavına girdiğini belirten Meryem Parlak (17), "Çok heyecanlıyım. Meslek lisesinde çocuk gelişimi bölümünü okudum, üniversitede çocuk gelişimini kazanmak istiyorum. İzmir'de ailemin yanında kalmak istiyorum. Zor bir süreçti hem staja gidiyordum hem sınava çalışıyordum" ifadelerini kullandı.
'OĞLUMDAN DAHA ÇOK HEYECANLIYIM'
Oğlu Murat Altınkaya'yı (17) sınava getiren veli Güler Arslan (46), "Çok heyecanlıyım. Oğlumdan daha çok heyecanlıyım. Kuşadası'nda yaşıyoruz, aslen İzmirliyiz. Sınav seçeneğini buraya yazdık. Çok fazla çalışamadı, şansını deneyecek. Radyo televizyon bölümünü okumak, video editörü olmak istiyor. Deneyecek şansını" dedi.
AYT VE YDT SINAVI PAZAR GÜNÜ YAPILACAK
9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum Alan Yeterlilik Testlerini (AYT) 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek. Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testine (YDT) ise İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek.