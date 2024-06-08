İzmir’de YKS heyecanı! Üniversite hayali için ter döktüler

'İLAHİYAT YA DA ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ OKUMAK İSTİYORUM'

Üniversite sınavına ilk defa 1986'da girdiğini aktaran Şahin Yüce (56), "Sonraki sınava kızımla, ondan sonrakine de oğlumla girdim. Sonra ekstradan bir iki kendim denedim. Sağlık sektöründe çalışıyorum. Becerebilirsem ilahiyat ya da arkeoloji bölümünü okuyacağım. Sınavlarda genelde hep 1'inci aşamayı geçiyorum. Bazılarının 2'nci aşamasına hiç girmedim. Öncekilere hep keyif anlamında girdim. Eğer istediğim yerler için 2'nci aşamaya girmem gerekmiyorsa girmeyeceğim" dedi.

'OKUMANIN SINIRI VE YAŞI YOK'

Sınava giren polis emeklisi Cavit Karaca (63), kızı ve oğlunun kendisini sınava girmesi için teşvik ettiğini dile getirdi. Karaca, "Hedefim okumak. Okumanın sınırı ve yaşı yok. Okuyup faydalı olabilirsek ne mutlu bana. Hukuk okumak istiyorum, branşımla da ilgili. İnşallah başarabilirsek okuruz. Çocukluk hayalim polislikti. Ona girdim başardım. Emekli olduktan sonra hobi olarak faydalı olabilmek için okumak istiyorum. Heyecanlıyım, sınav heyecanı bitmez. Yaş ne kadar geçse de sürekli de girseniz o heyecanı atamıyorsunuz. Emekli olduktan sonra ilk defa girdim" diye konuştu.