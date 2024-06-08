İzmir’deki fabrika yangınında 3 işçi hayatını kaybetmişti! İstenilen ceza belli oldu

İddianamede TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden alınan teknik inceleme raporu ile iş güvenliği uzmanının hazırladığı bilirkişi raporuna da yer verildi.

Şubenin raporunda, "Yangının kullanıma uygun olmayan ve imha edilecek deodorant tüplerinin ekipman ile delinerek tüp içindeki basınçlı, yanıcı gazın yeterli iş güvenliği tedbirleri alınmayan ortama yayılması ve yayılan gazların hava içindeki oranı alev alma oranına geldikten sonra herhangi nedenle oluşan kıvılcım ile yanması sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varılmıştır." görüşü yer aldı.

Bilirkişi raporunda ise iş güvenliği tedbirlerini almak veya alınmasını sağlamakla yükümlü kişi İ.M.P. ile ekipten ve deodorant şişelerinin delinmesinde kullanılan makinenin tasarım ve imalinden sorumlu ölen işçi Velit Özçelik'in "asli kusurlu", M.Ü'nün ise "tali kusurlu olduğu" belirtildi.

Raporda, "Deodorant imha işlemi kapalı alanda yaptırılmıştır. Yanıcı maddelerin kapalı alanda çalışması sırasında tedbirlerin alınmaması suretiyle yasalara uygun olmayan hatalı çalışma yöntemi uygulandığı düşünülmüştür." ifadeleri yer aldı.

İddianamede ayrıca, ölen ve yaralanan işçiler adına hazırlanan geçici görevlendirme formlarının olay tarihinde yaklaşık 2,5 saat sonra hazırlandığının anlaşıldığı belirtildi.