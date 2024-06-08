‘Kentsel dönüşüm CHP elinde oyuncak oldu’

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, son günlerdeki İZBAN tartışması, kentsel dönüşüm, EXPO 2026, CHP'li belediyelerdeki işçi eylemleri ve belediye kadrolarına akraba alımı iddiaları ile ilgili değerlendirme yaptı. Belediyelerin İzmir'i kentleşme krizine sürüklediğini vurgulayan Saygılı, "Örnekköy'deki kentsel dönüşüm için ilk ihale 2018 yılında yapıldı. Sözde 6 bin kişi bu dönüşümden faydalanacaktı.

Maket projeler ve süslü vaatlerle vatandaşın helal parası toplandı. İki yıl içinde proje hak sahiplerine teslim edilecekti. Sonuç hüsran. Bir grup politik çıkar elitinin elinde CHP'nin oyuncağı olan kentsel dönüşüm çalışmaları yeni mağdurlar oluşturdu. Bizim belediye başkanından beklentimiz, belediyemize güvenerek tapularını devrenden, bizim de mecliste oy birliği yaparak yetki verdiğimiz İzbeton'da neler oluyor çıkıp açıklasın. Yetkisini kanunsuz kullananlar ile belediye ve vatandaşı zora sokanlar hakkında ne yapacak bize anlatsın" dedi