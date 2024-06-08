Özgür Özel İzmir’de temaslarda bulunacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün ve yarın İzmir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İl Örgütü ile görüşmelerde bulunacak Özel yarın da etkinliklere katılacak. Bugün 13:00'de CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek olan Özel, saat 14:00'te de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gidecek. Özel saat 17:00'de Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ferdi Zeyrek'i ziyaret edecek. Özgür Özel'in yarınki mesaisi saat 11:00'de Bayraklı Kulalılar Derneği'nde başlayacak. 12. Geleneksel Keşkek Günü'ne katılacak Özel saat 13:00'te Bornova Beşyol Köyü'nde gerçekleştirilecek olan Kiraz Festivali'ne katılacak.