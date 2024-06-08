Tatilcilerin bu bayram da tercihi Çeşme! 1 milyonu aşkın turist bekleniyor

"BAYRAM TATİLİNİN 9 GÜNE ÇIKMASINI ÇOK İSTEMİŞTİK"

Çeşme'nin, bu tarihlerde daha çok yerli turistlerin ilgi gösterdiği bir destinasyon olduğunu belirten ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, " Ramazan Bayramı'nda önemli ölçüde doluluk elde ettik. Sezonun başlangıcı olarak da turizm haftasının ilk günleriydi. Ramazan Bayramı'nda tatilin 9 güne çıkması, turizmcilere gerçekten ilaç oldu. Fakat Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra bir düşüş yaşadık. Bu doğal olarak, iki bayram arasında sezonun tam başlamaması, havaların pek iyi gitmemesi, grafiğimizi biraz aşağılarda tuttu. Bugünlere geldiğimizde de, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıktığını açıklaması bizleri çok memnun etti. Biz turizmciler bunu çok istemiştik. Hem basın yoluyla, hem Bakanlarımızın yardımcılarıyla görüşerek, bayram tatilinin 9 güne çıkması yönünde karar alınmasını talep etmiştik. Tüm turizm STK'ları bu konuda istekte bulundu. Bu istek karşılık gördü ve tatil 9 güne çıktı. Şu anda bayram rezervasyonlarımız gayet güzel gidiyor. Bugünlerde dolulukta yüzde 60'ı yakaladık" diye konuştu.