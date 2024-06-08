Yaşam mücadelesi 72 saat sürdü

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde, seyir halindeki minibüse çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Göktaş (25), ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, geçen salı günü saat 23.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 4232 Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Göktaş yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken H.Ç. idaresindeki minibüse sağ tarafından çarptı. Göktaş, çarpışmanın etkisiyle takla atarak yere savruldu. Sürücü H.Ç.'nin serbest bırakıldığı kazada ağır yaralanan Yusuf Göktaş, kaldırıldığı hastanede dün, yaşamını yitirdi.