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Haberler İzmir Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan FETÖ firarisi İzmir'de yakalandı

Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan FETÖ firarisi İzmir'de yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir vatandaşı öldüren ve bazı vatandaşları da yaralayan firari FETÖ zanlısı Savaş Çiftçi, İzmir'in Seferihisar ilçesinde yakalandı. Çiftçi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA
Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan FETÖ firarisi İzmir’de yakalandı

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimi esnasında bir kişiyi öldürdüğü ve bazı vatandaşları yaraladığı suçlamasıyla hakkında dava açılan firari FETÖ zanlısı, İzmir'in Seferhisar ilçesinde yakalandı.

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016 yılındaki FETÖ'nün darbe girişimi esnasında bir vatandaşı tabancayla öldürüp, bazı vatandaşları da yaraladığı iddiasıyla yargılanan Savaş Çiftçi'nin Seferihisar'da olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, hakkında arama kararı bulunan ve yurt dışına çıkma hazırlığı yapan Çiftçi'yi düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakaladı.

Çiftçi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çiftçi'nin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasının devam ettiği ve hakkında arama kararı bulunduğu öğrenildi.

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