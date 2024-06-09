Bayramda İzmir’den yola çıkacaklar dikkat! Otobüs biletleri tükendi

FİYATLAR ARTTI: İZMİR-İSTANBUL ARASI BİN 120 TL OLDU

Bayram yoğunluğundan dolayı zor bilet bulduğunu ifade eden ve İzmir'den Batman'a giden Muzaffer Demir (38), yer bulmanın kolay olmadığını söyledi. Dönüşte de yer bulamadığını anlatan Demir, özel araçlarıyla tekrar İzmir'e geleceğini belirtti.

İnternetten bileti kolay bulduğunu aktaran ve Belçika'da yaşayan Selen Yılmaz da, yoğunluğun böyle zamanlarda normal olduğunu söyledi. Dönüş biletini de ayarladığını ifade eden Yılmaz, uçak biletlerinde de yoğunluk olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, İzmir-İstanbul arası biletler bin 120 TL'den, İzmir-Antalya arası 683 TL'den, İzmir-Ankara arası 735 TL'den, İzmir-Bursa arası 500 TL'den, İzmir-Van arası ise 2 bin 200 TL'den satılıyor.