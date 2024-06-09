Cani koca dehşeti: 15 yıllık eşini döverek öldürdü

Aydın Efeler'de yaşayan ve çiftçilik yapan Mestan Türkmen ile eşi Nursel Türkmen arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olay, Cuma mahallesi 202 sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Eşi tarafından öldürülen kadın kanlar içinde yere yığıldı.

CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mestan Türkmen, eşini tekme ve yumrukla öldüresiye dövdü. Aldığı ölümcül darbelerle kanlar içerisinde kalan Nursel Türkmen yere yığıldı. Olayın hemen ardından Mestan Türkmen evden kaçtı. Komşuda bulunan ve bir süre sonra eve gelen 14 yaşındaki Y.T. annesi Nursel Turkmen'i kanlar içinde hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Genç kızın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Nursel Turkmen'in cenazesi otopsisi için ADÜ Adlı Tıp morguna gönderildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan cinayet zanlısı Mestan Türkmen'in yakalanması için çalışma başlattı.