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Haberler İzmir İzmir'de çıkan yangına havadan müdahale ediliyor

İzmir'de çıkan yangına havadan müdahale ediliyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde palet atölyesinde çıkıp çevredeki otluk alana sıçrayan yangına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA
İzmir’de çıkan yangına havadan müdahale ediliyor

İlçenin Sekiz Eylül Mahallesi'nde bulunan palet atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yakındaki otluk alan ile zeytin ağaçlarına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter sevk edildi.

Çevredeki zeytin ağaçlarının zarar gördüğü yangında otluk alanda yer alan bir traktör ile kamyonet de kullanılamaz hale geldi.

Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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