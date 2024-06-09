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İzmir'de ekin tarlasındaki yangında 30 dekar alan kül oldu

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Aliağa ilçesinde öğle saatlerinde ekin tarlasında çıkan yangında, 30 dekarlık alan küle döndü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İHA
İzmir’de ekin tarlasındaki yangında 30 dekar alan kül oldu

İzmir'in Aliağa ilçesinde ekin tarlasında çıkan yangında, 30 dekarlık alan küle döndü.

Yangın, öğle saatlerinde Çıtak Mahallesi'nde meydana geldi. Babaoğlu mevkiindeki ekin tarlasından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ve Aliağa Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesi ile yangın çok büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında 30 dekarlık alan içerisinde bulunan zeytinlikler ve bazı arı kovanları kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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