  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de korkunç son! Alevlerin içinde can verdi

İzmir'de korkunç son! Alevlerin içinde can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Aliağa ilçesinde dün akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında 47 yaşındaki yatalak hasta Oksana Kofanova'nın (47) hayatını kaybetti.

İHA
İzmir’de korkunç son! Alevlerin içinde can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Aliağa ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak hasta kadın hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın 2. katında yaşayan yatalak hasta Oksana Kofanova'nın (47) evinden henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Durumu gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma işlemlerinin ardından daireye giren ekipler, Kofanova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA