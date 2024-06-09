İzmir’in 6 ilçesinde su kesintisi 9 Haziran Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok mahallede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 9 Haziran Pazar İzmir su kesintisi detayları...
BAYRAKLI OSMANGAZİ
09.06.2024 saat 10:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ YENİ
09.06.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÇİLEME
09.06.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÇAMÖNÜ
09.06.2024 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GÖLCÜK
09.06.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ŞİRİNCE
09.06.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI KUŞÇUBURUN, YAZIBAŞI
09.06.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.