İzmir’in 6 ilçesinde su kesintisi 9 Haziran Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok mahallede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 9 Haziran Pazar İzmir su kesintisi detayları...