Suç örgütlerine Kuyu Operasyonu

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan 4 ayrı suç örgütüne yönelik "Kuyu-4" operasyonunda, elebaşları Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın da aralarında olduğu 62 şüpheli yakalandı. Operasyonlara ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Kuyu operasyonlarının 4'üncüsü İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirildi. Birbirleriyle bağlantılı 4 organize suç örgütünün, yurt için ve yurt dışında ele geçirilen 3 ton 367 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı maddeden sorumlu olduğu tespit edildi.