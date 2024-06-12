Belediyede çalışan memurlara Sosyal Denge Tazminatı ayarı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'li ilçe belediyelerinin memurlarına ödediği Sosyal Denge Tazminatı'nda (SDS) nasıl bir strateji izleneceği belli oldu. CHP'li başkanların belediyede çalışan memurlara verilen SDS ödemelerinin yasal seviyeye çekilmesi konusunda hem fikir olduğu iddia edildi. Buna göre belediye başkanlarının ilçelerdeki SDS ücretlerindeki farklılıkları gidermek için yasal sınır olan brüt 9 bin 500 liraya çekmek istedikleri öne sürüldü. İşçi maaşlarında da çalışanları 'enflasyona ezdirmeme' prensibi dikkate alınacağı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın öncülüğünde bir araya gelen belediye başkanları, memurlar ve işçilerle ilgili yapılan toplu iş sözleşmeleriyle ilgili dikkat çeken bir prensip kararı aldıkları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; belediye başkanları genel merkezin de bilgisi dahilinde iddiaya göre ilçelere göre değişen SDS ödemelerindeki farklılığı gidermek için harekete geçti.