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Haberler İzmir Durdurulan araçtan 8 kilo zehir çıktı

Durdurulan araçtan 8 kilo zehir çıktı

HABER MERKEZİ
Durdurulan araçtan 8 kilo zehir çıktı

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirleri tarafından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen araç Kemalpaşa ilçesinde kente girişte durdurarak, savcılık izniyle içerisinde arama yaptı.

Araçta gerçekleşen aramada, 8 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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