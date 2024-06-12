İZELMAN’da şok istifa

YEREL seçimin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN A.Ş.'ye genel müdür olarak atanan Umut Tekin istifa etti.

İKİ HAFTA GÖREV YAPTI

31 Mart Seçimleri'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelmesinin ardından belediye bürokrasisindeki kadro revizyonu yapılmıştı. Bu kapsamda CHP'de Parti Meclis üyeliği ve Gaziemir İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Umut Tekin, İzelman Müdürlüğü görevine getirilmişti. 26 Nisan günü ataması yapılan Tekin'in görev süresi iki hafta sürdü. Tekin istifa kararı aldığını duyurdu. Umut Tekin açıklamasında "İzelman AŞ. Genel Müdürü görevinden dün itibari ile istifa ettim. İzelman ve İzmir Büyükşehir Belediye ailesinin kısa süreliğine olsa da bir parçası olmak keyifli idi. Yerel seçimlerde yakalanan iktidarın genel seçimlerde de yaşanması için mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Edinilen bilgilere göre; geçtiğimiz günlerde İZELMAN eleman alımı için ilana çıkmış, bu durum 'Belediye bir taraftan işçi çıkarıyor bir taraftan alıyor. Bu nasıl iş?' eleştirilerine yol açmıştı.