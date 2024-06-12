İzmir’de 1 hafta içinde 66 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Haziran tarihleri arasında il genelinde bir çok operasyon ve uygulama gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarda, 23 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 kuru sıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 712 gram narkotik madde, 2 bin 775 adet uyuşturucu hap, 13 bin 500 adet kaçak sigara, 1 hacizli araç, 4 çalıntı motosiklet, 3 adet şasesi kazınmış motosiklet, 3 adet hacizli motosiklet ele geçirildi. Çalışmalarda ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişiye ve uyuşturucu madde bulundurma/kullanma suçundan 148 kişiye işlem gerçekleştirildi.

66 TUTUKLAMA

Öte yandan polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 333 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan gözaltına alınan, emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 66 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı