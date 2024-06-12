  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına darbe

İzmir’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına darbe

HABER MERKEZİ
İzmir’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına darbe
TERÖR örgütlerine yönelik operasyonlar ardı ardına sürüyor. İzmir'de, FETÖ/ PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. FETÖ/ PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde 'bölge talebe mesulü, üniversite mezun mesulü ve ev abisi' olarak faaliyet yürüten, askerlerden sorumlu olup örgütün sözde TSK yapılanmasına eleman temin eden kişilere yönelik bu sabah harekete geçildi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 şüphelinin arandığı belirtildi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA