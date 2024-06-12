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Haberler İzmir İzmir'de metruk binada çıkan yangın beş dönümlük zeytinlik alana zarar verdi

İzmir'de metruk binada çıkan yangın beş dönümlük zeytinlik alana zarar verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Tire'de akşam saatlerinde metruk bir binada yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangında yaklaşık 5 dönümlük zeytinlik alan zarar gördü.

İHA
İzmir’de metruk binada çıkan yangın beş dönümlük zeytinlik alana zarar verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Tire'deki yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kaplan köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, metruk bir binada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Kestane, ceviz, incir ve zeytin bahçelerinin bulunduğu bölgeyi tehdit eden alevlere; Bayındır, Tire, Selçuk Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla müdahale etti.

Zaman zaman iki ayrı bölgeye sıçrayan alevlerin söndürme çalışmalarında bölge haklı da ekiplere yardım etti. Havanın kararması nedeniyle uçak ve helikopterlerin kullanılamadığı yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, soğutma çalışmaları ise gün ağardıktan sonra da devam etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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