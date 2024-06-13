Asayiş bilançosu: 66 kişi tutuklandı

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Haziran tarihleri arasında il genelinde birçok operasyon ve uygulama gerçekleştirdi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 333 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan gözaltına alınan, emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 66 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yürütülen çalışmalarda, 23 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 712 gram narkotik madde, 2 bin 775 adet uyuşturucu hap, 13 bin 500 adet kaçak sigara, 1 hacizli araç, 4 çalıntı motosiklet, 3 adet şasesi kazınmış motosiklet, 3 adet hacizli motosiklet de ele geçirildi.