İzmir’de emeklilere fatura ve market desteği

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ilk 180 günlük görev süresini kapsayan Hızlı Eylem Planı'ndaki maddeler bir bir hayata geçiriliyor.

3 BİN 398 KİŞİ BELİRLENDİ

ANNE Kartı'nın ardından bu kez de Emekli Dayanışma Kartı devreye girdi. Destek ile ihtiyaç sahibi emekliler su kullanımının ilk 4 metreküpünden ücretsiz faydalanacak ve market ile kira desteği de alacak. Başkan Tugay, "İhtiyaç sahibi emeklilerimizin yanındayız" dedi. Bizvariz.izmir.bel.tr üzerinden gelen başvuruları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 398 ihtiyaç sahibi emekli vatandaşı belirledi. Destekten faydalanacak emekliler İZSU Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. Kişilerin Emekli Dayanışma Kartlarına mayıs ayı faturalarına istinaden ödeme yapılacak. Buna göre 4 metreküplük miktarın bedeli Haziran ayı içinde kartlara aktarılacak.

İZMİR'İN ALTYAPISI İÇİN TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

Havaların ısınmasıyla birlikte metropol ilçelerdeki atık su kanallarının bakım, onarım ve temizliğine tüm hızıyla devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 75 günde 7 bin metreküp teressübat (tortu) topladı. Hem koku sorununu hem de yağmur suyu taşkınlarını önleyecek çalışmalar sürüyor. Kuzey ve güney bölgelerinde 5 ayrı ekip ve çok sayıda personel, temizlik çalışmalarını kamyon ve iş makineleri ile sürdürüyor. 2025 yılı Haziran ayına kadar devam edecek iş programı ile Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Karabağlar, Gaziemir, Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova ilçelerinin mahallelerinde yer alan hatlardan 49 bin 150 metreküp çamur ve balçık toplanması planlanıyor.