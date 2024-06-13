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Haberler İzmir İzmir'deki FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı; 2 kişi aranıyor

İzmir'deki FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı; 2 kişi aranıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında 'ByLock' kullandıkları belirlenen 8 şüpheliden 6'sını Kemalpaşa ve Tire'de gözaltına aldı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA
İzmir’deki FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı; 2 kişi aranıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis İzmir merkez, Kemalpaşa ve Tire ilçelerinde düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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