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Haberler İzmir Protestan kilisesinin vatandaşlara daveti

Protestan kilisesinin vatandaşlara daveti

METİN BURMALI
Protestan kilisesinin vatandaşlara daveti

İZMİR'İN tarihi Buca ilçesinde yer alan Protestan Baptist Kilisesi, yerli halk ve turistler için önemli bir merkez olma özelliği taşıyor. Vaftiz Kiliseleri Vakfı Başkanı ve Dünya Baptist Kiliseleri Türkiye Temsilcisi Ertan Çevik, kiliselerin toplumda birleştirici bir rol üstlendiğini belirterek, "Bizim inancımızda ve anlayışımızda, kiliseler sadece ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda topluma hizmet eden, kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlendiği, insanların bir araya geldiği merkezlerdir.

Buca Protestan Baptist Kilisesi de bu anlayışla hareket etmekte ve kapılarını herkese açık tutmaktadır. Amacımız, farklı inançlardan ve kültürlerden insanların bir araya gelerek, barış ve hoşgörü içinde yaşamasını teşvik etmektir" dedi.

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