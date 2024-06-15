Büyükşehir Belediyesi’ne sendikadan tehdit

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TÜM-BEL-SEN arasında devam eden ve sosyal denge tazminatı sebebiyle tıkanan toplu sözleşme görüşmeleri eylemsel bir süreçle devam ediyor. Önceki gün iş bırakma eyleminin ardından TÜM-BELSEN üyesi memurlar dün bir basın açıklaması düzenledi. Keleş ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. TÜM-BEL-SEN 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, sözleşme sürecindeki taleplerinin karşılanmaması durumunda eylemlerini sürdüreceklerini bildirerek "Binlerce emekçi cesaretle karşınıza dikildi! Bugün yüzlercesi yine karşınızda! Eğer maaşlarımızda uyguladığınız hukuksuz kesintiden vazgeçmez ve bize bayramı zehir ederseniz, bayramlaşmaları emekçilerden kaçarak yapacaksınız. Bayramı bize zehir ederseniz eğer bayramı da bayram sonrasını da size zehir edeceğiz! Büyükşehir Belediyesini bu hatalardan geri dönmeye davet ediyoruz" dedi.