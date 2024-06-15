Egepol Dental hasta kabul etmeye başladı

Egepol Hastanesi bünyesinde ağız ve diş sağlığı alanında hizmet veren Egepol Dental, yurt içi ve yurtdışından hasta kabulüne başladı. Egepol Dental'de deneyimli bir hekim kadrosuyla diş hekimliğinin tüm alanlarında hizmet verdiklerini belirten Diş Hekimi Şenol Alkan, yetişkin ağız ve diş sağlığı için tüm tedavileri gerçekleştirdiklerini söyledi. Tedaviler hakkında bilgi veren Alkan, "İmplant ve protez uygulamaları, zirkonyum kaplamalar, emax, ortodontoloji, diş beyazlatma, çene cerrahisi, diş eti tedavisi ve gülüş estetiği gibi farklı alanlarda tedavi uyguluyoruz. Egepol Hastaneleri sağlık turizmi alanında önemli bir ivme yakaladı. Hastaneye tedavi için gelen hastalar ve yakınları diş tedavilerini de merkezimizde yaparak ülkelerine dönüyor. Sadece diş tedavisi olmak için de hastanemizi tercih edenler oluyor. Yurtdışından gelen hastalar daha çok zirkonyum porselen kaplama gibi estetik taleplerle merkezimize başvuruyor. Yerli hastalarımız ise diş eksikliği, kanal tedavisi, ağrıyan diş, implant gibi tedavileri talep ediyor" diye konuştu.

'FAYDA SAĞLIYORUZ'

Yurtdışından İzmir'e sağlık turizmi kapsamında önemli bir hasta akışı olduğunu belirten Diş Hekimi Şenol Alkan, "Egepol Hastanesi'nin sağlık turizmi alanındaki deneyimli insan kaynağı, diş hastalıklarından muzdarip olan turistler için de büyük avantaj sağlıyor. Gelen hastalar İzmir'e de ekonomik anlamda fayda sağlıyor" dedi.