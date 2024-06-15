Mavişehir’deki mezuniyet töreninde kep atıldı

Mavişehir İlkokulu'ndan 2023- 2024 eğitim-öğretim yılında mezun olanlar için tören düzenlendi. Okul bahçesindeki mezuniyet töreninde ilk olarak öğrencilerin hazırladığı yurt ve bayrak gösterisi izletildi. Daha sonra öğrenciler anons edilerek, mezuniyet belgeleri takdim edildi. Tören öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi. Okul müdürü Özgür Akdemir, yaptığı konuşmada, velilerden emanet olarak aldıkları öğrencileri tüm çalışma arkadaşlarının katkısıyla öz güveni yüksek, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden, ülkesini ve insanları seven bireyler olarak mezun ettiklerini söyledi. Akdemir, şöyle konuştu: "Bugün bir mezuniyet yaşıyorsunuz, biliniz ki her mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır. Sizlerin gelecekteki başarılarıyla okulunuzu, bizleri ve ailelerinizi en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancım tamdır."