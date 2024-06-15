Sanatçı Belgin Sertatıl’dan ‘Ve Kadın’ heykel sergisi

Yıllarca eğitim sektöründe hizmet verdikten sonra seramik tasarımlarıyla sanat yolculuğunu sürdüren Belgin Sertatıl'ın 'Ve Kadın' adlı heykel sergisi, Seferihisar Sığacık'ta Club Resort Atlantis Tatil Köyü'nde sanat severlerin beğenisine sunuldu. Sertatıl, 'Ve Kadın' adlı sergisinden hareketle, izleyenlere; hem biçimsel, hem de imgesel olarak kadın bedeninin ve ruhunun derinliklerine bir yolculuğa çıkmaya dönük çağrıda bulunmayı amaçladığını söyledi. 8

AYLIK HAZIRLIK SÜRECİ

Sanatın, duyguları somutlaştırmanın özel bir yolu olduğunu kaydeden Sertatıl, "9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde okudum. Sonrasında öğretmenlik yaptım. Son 10 yıldır da seramik çalışmaları üzerine yoğunlaştım. Ağırlıklı olarak tasarım ürünleri ve heykel çalışmaları yapıyorum. Seramikle birlikte son 5 yılım heykel alanında eğitim alarak geçti" dedi. Her gün uzun saatler çalıştığını vurgulayan Sertatıl, "Yaptığım heykellere yaşadığım hikayeleri yansıtmaya çalıştım. Acılarımı, sevinçlerimi, mutluluklarımı ve kaygılarımı eserlerimde paylaştım. Hepsi farklı bir hikaye anlatıyor ve hepsi kadın bedenini yorumluyor. Duruşlarıyla, o bedenin içindeki hikayelerini anlatıyor. Bu sergi için 8 aylık bir hazırlık süreci geçirdim. Mevcut olan eserlerime yenilerini ekledim. Sergimiz, Club Resort Atlantis Tatil Köyü'nün de bu yaz sezonundaki ilk sanat buluşması olma özelliğini taşıyor. Karışık tekniklerle elle şekillendirme ile yaptığım 24 eserimi beğeniye sundum. Sayın hocam Ekin Erman'a ve beni yalnız bırakmayan tüm dostlarıma da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Sanatçı Belgin Sertatıl'ın, 24 eserinin yer aldığı 'Ve Kadın' sergisi, 13 Temmuz tarihine dek Club Resort Atlantis Tatil Köyü'nde gezilebilecek.