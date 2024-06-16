Baba ile kızının kanser mücadelesi

İZMİR'İN Bornova ilçesinde yaşayan ve akciğer kanserine yakalanan Üzeyir Yaşar (80) ile meme kanserini yendikten sonra safra kesesi kanseri olan kızı Kadriye Avcı (45), kanserle mücadele ediyor. Daha önce bir kızını lösemi yüzünden kaybeden ve evlat acısı yaşayan Yaşar, kader birliği yaptığı kızının elini bırakmadığını belirtip, "Kızım olmadan olmaz. Senenin 365 günü bir gün görüşmediğimiz olmuyor. Evlat acısı yaşadım. Bir üzüntüyü daha kaldıramam" dedi.

'ŞÜKÜR ÇARESİ VAR'

İKİ çocuk annesi, ev hanımı Kadriye Avcı da babasını kaybetme korkusu yaşadığını söyleyerek ona gözü gibi baktığını dile getirdi. Meme kanseriyle mücadelesini anlatan Avcı, "1,5 yıl önce mide ağrısı nedeniyle gittiğim hastanede karın boşluğumdaki kitle tesadüfen ortaya çıktı. Kanser 2022 yılında tekrarlamış oldu. Tıp ilerledi, şükrediyorum çünkü çaresi var" diye konuştu.