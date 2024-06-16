Bayramlaşma töreninde işçilerden protesto

İZMİR Kültürpark'ta yapılan bayramlaşma töreni, işçi protestosuna sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden işten atılan işçiler törenin yapıldığı alana gelerek "İşimizi Geri İstiyoruz" sloganı attı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı, Kültürpark içinde bulunan İzmir Sanat'ta bayramlaşma töreni düzenledi. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, belediye başkanları ve il-ilçe yöneticilerinin katıldığı törene işten atılan işçiler damgasını vurdu. İşçiler törenin ardından, "Bize söz verildi, bir masa kuruldu. Ama bizlerle görüşmek istemediler. Törene katılan üyelere sesleniyoruz; 25 gündür direniyoruz. Bize randevu ancak buraya geldiğimiz zaman veriliyor. Biz direnmeye devam edeceğiz" denildi.