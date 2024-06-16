  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bayramlaşma töreninde işçilerden protesto

Bayramlaşma töreninde işçilerden protesto

İzmir’de işten çıkarılan işçiler Kültürpark’a gelerek sloganlar attı.

HABER MERKEZİ
Bayramlaşma töreninde işçilerden protesto
İZMİR Kültürpark'ta yapılan bayramlaşma töreni, işçi protestosuna sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden işten atılan işçiler törenin yapıldığı alana gelerek "İşimizi Geri İstiyoruz" sloganı attı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı, Kültürpark içinde bulunan İzmir Sanat'ta bayramlaşma töreni düzenledi. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, belediye başkanları ve il-ilçe yöneticilerinin katıldığı törene işten atılan işçiler damgasını vurdu. İşçiler törenin ardından, "Bize söz verildi, bir masa kuruldu. Ama bizlerle görüşmek istemediler. Törene katılan üyelere sesleniyoruz; 25 gündür direniyoruz. Bize randevu ancak buraya geldiğimiz zaman veriliyor. Biz direnmeye devam edeceğiz" denildi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA