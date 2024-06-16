Ilıca Plajı’nda bayram yoğunluğu! Doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı

Son dakika İzmir haberleri... Kurban Bayramı tatili nedeniyle İzmir'in Çeşme ilçesine gelenler halk plajlarına akın etti. Ilıca Plajı, İzmir ve başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen tatilcilerle doldu.

Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen tatilciler, Kurban Bayramı'nı Çeşme'de karşıladı. Yaklaşık 30 bin yatak kapasitesine sahip Çeşme ilçesinde otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Çeşme'de tatile gelen yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Günübirlik tatilciler de plajlara geldi. Denizi, kumu ve güneşiyle tercih edilen Ilıca Plajı'nı dolduran tatilciler ise hem güneşlendi hem de denize girerek serinledi.

Ailesiyle bayram tatili için geldikleri Ilıca Plajı'nda keyifli vakit geçirdiğini belirten Furkan Kerimoğlu (12)" 6'ncı sınıfa geçtim. İstanbul'dan geldik. Yaklaşık iki saattir buradayım çok eğleniyorum. 4 gün bir evde kalacağız. Çeşme'nin denizi dalgalı ama çok güze" dedi.

Ömer Kavak (12) da "Bayram için geldik. Teyzelerimiz burada oturuyor, onları ziyarete geldik. Çeşme çok güzel. Sabah bayramlaştık. Sonra denize geldik. 1 hafta buradayız" diye konuştu.