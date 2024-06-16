İzmir’de bayram sessizliği! Kent merkezi boş kaldı

İzmir'in Çeşme, Foça, Urla gibi turistik ilçelerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanırken, kent merkezinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu, meydanlar boş kaldı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, İzmir'in Çeşme, Foça, Urla turistik ilçelerine akın ederken, kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Gündoğdu, Cumhuriyet ve Konak meydanları ile Kordon boyu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi gibi halkın uğrak alanlarında sessizlik hakim oldu.

Trafiğin yoğun olduğu Yeşildere, Ankara, Yeşillik, Altınyol caddeleri ile kent merkezinde araç sayısının az olması dikkat çekti.