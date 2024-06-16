İzmir’de korkunç olay! 15 yaşındaki kız sevgilisi tarafından öldürüldü

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğu, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen bir kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet şüphelisi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp ile erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen bir kişi tartışmaya başladı. Ardından defalarca bıçaklanan Çetinalp, kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Feci şekilde cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.