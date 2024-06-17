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Haberler İzmir İzmir'de 10 saatlik su kesintisi 17 Haziran Pazartesi

İzmir'de 10 saatlik su kesintisi 17 Haziran Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 17 Haziran Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de 10 saatlik su kesintisi 17 Haziran Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugüne dair kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 17 HAZİRAN

MENDERES ÇİLEME

7.06.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BOZDAĞ

17.06.2024 saat 01:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK ATATÜRK

17.06.2024 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI AYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK

17.06.2024 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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