İzmirli ormancı kazada yanarak şehit oldu

İzmir'in Bayındır ilçesinde, orman yangınından dönerken kullandığı yangın söndürme kamyonuyla kaza yaparak şehit olan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Serkan Topkaya bayramda sevenlerini yasa boğdu. Talihsiz kaza, Kemalpaşa ilçesi Vişnelik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Arife akşamı Bayındır Yakacık köyü yakınlarında başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. boyu 4-5 metreyi bulan alevler Yakacık ve Buruncuk köylerini tehdit etmeya başladı. Yangın ihbarını alan Serkan Topkaya ve ekip arkadaşları hızla Bayındır Yakacık mevkiine ulaştı.

GÖREV ARACI YOLDAN ÇIKTI

Gece boyunca canhıraş şekilde alevlerle mücadele eden kahraman ormancı yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları başladıktan sonra görev bölgesine dönmek için gece geç saatlerde yola çıktı. Kemalpaşa yakınlarında bir anda yoldan çıkarak devrilen Serkan Topkaya ın aracı yanmaya başladı. Topkaya ise kazada yanarak şehit oldu. Acı haberi Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey sosyal medya hesabından duyurdu. Karacabey, "Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" dedi. Kahraman ormancının cenazesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Karşıyaka merkezinde tören düzenlendi. Topkaya, Kemalpaşa Rabia Hatun Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemalpaşa Cennetbahçe Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.