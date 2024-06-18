Çeşme’ye yakışmadı

Ege Bölgesi'nin güzide tatil beldelerinden Çeşme'de bayram yoğunluğu yine üst seviyelere çıktı. Kurban Bayramı tatilinin aşırı sıcaklara denk gelmesiyle birlikte yazlık noktalara ilgi artarken, Çeşme'nin nüfusunda da gözle görülür ölçüde artış yaşandı. Gerek denizde gerekse karada hareketlilik hiç azalmadı. İlçenin en çok ilgi gören halk plajı Ilıca'da ise yoğunluk sebebiyle yine istenmeyen manzaralarla karşılaşıldı.

Tatilciler, arabalarının içinde sabahladı.

PLAJA ÇADIR KURDULAR

Çöplerini olması gereken yerlere değil de sokaklara, kumsala ve yol kenarlarına atan saygısız vatandaşlar, ortaya çıkan çirkin görüntülerden her zamanki gibi hiç rahatsız olmadı. Çöpler ve gereksiz eşyalar, ilçe belediye ekiplerinin yoğun mesaisiyle temizlendi. Çeşme'nin otellerinde uygun fiyatlı yer bulamayan tatilciler ve günübirlikçiler de plajlarda kurdukları çadırlarda uyuyarak karlı bir tatil elde etti.