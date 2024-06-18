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Haberler İzmir İzmir'de alevler otopark ve sitelere doğru ilerledi! Vatandaşların panik anları kamerada

İzmir'de alevler otopark ve sitelere doğru ilerledi! Vatandaşların panik anları kamerada

İzmir son dakika haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Akarca Mahallesi'nde otopark olarak kullanılan otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, çevredeki eğlence mekanlarının yakınında başladı ve hızla yayıldı. Çevredeki sitelerde yaşayan bazı vatandaşlar tedbir amacıyla evlerini boşalttı. Vatandaşların yangın anında yaşadığı panik anları ise kameraya yansındı.

DHA
İzmir’de alevler otopark ve sitelere doğru ilerledi! Vatandaşların panik anları kamerada

İzmir son dakika haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan otluk yangını iki beach club arasındaki onlarca aracın bulunduğu otoparka kadar ulaştı, sitelere ise 200 metre kadar yaklaştı. Alevler, itfaiyenin 1 saatlik müdahaleyle otoparktaki araçlar zarar görmeden ve yakındaki sitelere ulaşmadan söndürüldü.

Seferihisar'ın Akarca Mahallesi'nde bulunan iki beach clubın arasındaki otopark üzerindeki otlukta saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar nedeniyle kısa sürede büyüyerek onlarca aracın bulunduğu otopark ve yakındaki sitelere doğru ilerlemesi panik yarattı.

Bazı vatandaşlar tedbir amacıyla evlerini terk ederken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin ulaştığı otoparkta iki otomobil son anda uzaklaştırılarak alevlerden kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, alevleri 1 saatlik çaba sonucu otoparktaki araçlara ve sitelere ulaşmadan söndürdü.

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