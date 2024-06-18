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İzmir'de kritik operasyon! TSK içine sızan FETÖ'cülerle irtibatlı 8 şüpheli yakalandı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yapılan kritik operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ mensuplarıyla büfe telefonlarından şifreli konuşarak örgütsel faaliyetleri yönlendirdikleri belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
İzmir’de kritik operasyon! TSK içine sızan FETÖ’cülerle irtibatlı 8 şüpheli yakalandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki FETÖ mensuplarıyla büfe telefonlarından şifreli konuştukları ve örgütsel faaliyetleri bildirdikleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamların örgütsel faaliyetleri ile ilgili, kendi sohbet grubunda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerdeki kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek, aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yapan, düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildiren 8 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin adreslerine gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda, hedef 8 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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