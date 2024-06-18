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Haberler İzmir İzmir'de milyonlarca liralık sahte fatura operasyonu

İzmir'de milyonlarca liralık sahte fatura operasyonu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda sahte 12 milyon 703 bin 425 lira tutarında 728 fatura ele geçirilirken 3 kişi de yakalandı.

AA
İzmir’de milyonlarca liralık sahte fatura operasyonu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de vergi kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösteren şirket yetkilileri ve bağlantılı olduğu kişiler aracılığıyla sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdıkları ve bu yolla devleti zarara uğrattıkları belirlenen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda sahte 12 milyon 703 bin 425 lira tutarında 728 fatura, farklı şirketlere ait 12 kaşe, 367 bin 500 lira bedelli 23 senet, pos makinesi, 9 sevk irsaliyesi, muhtelif not kağıtları ve dokümanlar, 5 cep telefonu, 2 dizüstü, 2 sabit disk ile 1 taşınabilir bellek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

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