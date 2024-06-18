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Haberler İzmir İzmir'de yangın! Kemalpaşa-Torbalı yolu ulaşıma kapatıldı | SON DAKİKA

İzmir'de yangın! Kemalpaşa-Torbalı yolu ulaşıma kapatıldı | SON DAKİKA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Çiniliköy mevkiindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu zirai alanda yangın çıktı. Yangının ormanlık alana sıçramasını önlemek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle Kemalpaşa-Torbalı yolu ulaşıma kapatıldı.

AA
İzmir’de yangın! Kemalpaşa-Torbalı yolu ulaşıma kapatıldı | SON DAKİKA

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çiniliköy mevkisinde, içerisinde zeytin ağaçlarının bulunduğu zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan yangın nedeniyle Kemalpaşa-Torbalı yolu ulaşıma kapatıldı.

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