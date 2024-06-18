‘Pil’ ile gelen sağlık! Parkinson hastasına yeni nesil tedavi

İzmir'de yaşayan Parkinson hastası Demet Kaya'ya, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde uyutulmadan beyin pili takıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından duygularını paylaşan Kaya, "Artık çocuğumun istediklerini daha rahat yapabileceğim. Onunla oyun oynayabileceğim. Bunları düşünmek beni çok mutlu ediyor" dedi. Bir çocuk annesi Demet Kaya'ya uzun yıllardır yaşadığı el titremesi sorunu sebebiyle 2020 yılında Parkinson teşhisi kondu. Kaya, tedavisine İEÜ Medical Point Hastanesi'nde devam ederken, Nöroloji bölümünden Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci ile Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünden Doç. Dr. Ali Akay, hastaya beyin pili takılmasına karar verdi. Uyutulmadan ameliyat edilen Kaya'ya beyin pili başarılı bir ameliyatla takıldı.

36 YILLIK KRONİK AĞRILAR SON BULDU

İzmir'de 36 yıl önce geçirdiği kaza sonrası kronik ağrılar yaşayan engelli hasta, İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan "ağrı pili" tedavisi sayesinde ağrılarının yarı yarıya azalması sonucu rahat ve kesintisiz uyuyabildi. Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Edip Gönüllü ve ekibinin "ağrı pili" olarak da adlandırılan "spinal kord stimülatörü" tedavisi uyguladığı Aslan, ameliyattan 24 saat sonra ağrılarının yarı yarıya azalmasıyla rahat bir gün geçirdi. Doç. Dr. Gönüllü, "ağrı pili" tedavisi ile geçmeyen kronik ağrılar, çoklu bölgesel ağrılar, diyabete bağlı ağrılar, nöropatik ağrılar ve bel boyun bölgesi cerrahisi sonrası geçmeyen ağrılara müdahale ettiklerini belirtti. Mehmet Aslan'ın kendilerine başvurduğunda doğum sancısı çeker gibi ağrı yaşadığını, bunun normal olmadığını anlatan Gönüllü, yapılan tetkikler sonrası ağrı pili uygulanmasına karar verdiklerini söyledi.