İzmir’deki yangın söndürüldü mü? İşte son durum...

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Dikili ilçesinde, otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı. Bölgedeki yangına çok sayıda itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi müdahale ediyor.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Çandarlı Mahallesi'ndeki otluk alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, zeytinlik alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 20 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, yangın nedeniyle bir balık çiftliği ve bir ev zarar gördü. Öte yandan, devam eden yangınla ilgili açıklama yapan Dikili Kaymakamı Ali Edip Budak, ilk belirlemelere göre yangının rüzgar nedeniyle büyüdüğünü ve yangının site yakınındaki otluk alanda başladığını belirtti.