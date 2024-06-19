Kadınlar Günü’nde öldürülmüştü! Annesi doğum gününü mezarı başında kutladı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Yunus Yılmaz'ın (32) bıçakla saldırıp öldürdüğü İlayda Alkan'ın (20) olayda yaralanan annesi Oya Tarhan (45), kızının Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününe denk gelen doğum gününü, ziyaret ettiği mezarı başında 'Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz' yazılı pastayla kutladı. Sadece acı hissettiğini belirten Tarhan, adaletin yerini bulmasını beklediğini belirtip, "Kızım, sağ olsaydı 21 yaşına girecekti ama hep 20 yaşında kalacak onun sayesinde. Sadece beni değil koca bir aileyi diri diri mezara gömdü. Adalet yerini bulacak" dedi.

Olay, 8 Mart saat 23.30 sıralarında, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Taran ile kızı İlayda Alkan, 'Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle gittikleri eğlence mekanından dönerken dinlenmek için banka oturdu. Anne-kız, bu sırada, bir hastanede veri giriş memuru olan Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, anne ile kızını, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlayda Alkan, olaydan bir gün sonra Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli Yunus Yılmaz ise olay günü mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında, olay yerinde kanlı bir bıçak daha bulundu ve incelenmek üzere el koyuldu. Yunus Yılmaz, ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi. Şüpheli Yılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede tutuklu sanık Yılmaz için 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'kadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İlayda Alkan'ın olayda yaralanan annesi Oya Tarhan, bayramı buruk yaşadı. Tarhan, birçok şeyi paylaştığı ve zaman geçirip dertleştiğini belirttiği kızı İlayda'nın doğum gününü, annesi Gülay Tarhan ile dün kabristanda kutladı. Özel olarak İlayda'nın ağabeyi Şevki Alkan ile birlikte olduğu fotoğrafının bulunduğu pasta hazırlatan Oya Tarhan, söz verdiği gibi kızıyla doğum gününü birlikte kutladıklarını söyledi. Kızının mezarına serdiği giyemediği gelinliğin duvağını gösteren Tarhan, "Kalk ben geldim. İyi ki doğdun" diyerek, gözyaşı döktü.

'ACIDAN BAŞKA HİÇBİR ŞEY HİSSETMİYORUM'

'Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz' yazılı pastayı kızının mezarı başına bırakan Tarhan, "Söyleyecek hiçbir şey yok. Acıdan başka hiçbir şey hissetmiyorum artık. Benim katile tek söyleyecek olduğum bir şey var. Kime, neye, kızgınlığın, hırsın, öfken vardı da bizden çıkardın acısını. 24 Temmuz'da adalet konuşacak ben değil. Kızım 21 yaşına girecekti sağ olsaydı ama hep 20 yaşında kalacak onun sayesinde. Hiç büyümeyecek. Kavgalarımız, tartışmalarımız hepsi sona erdi. Hepsini bitirdi. Sadece beni değil koca bir aileyi diri diri mezara gömdü. Adalet yerini bulacak" dedi.

Torunu İlayda'yı kendisinin büyüttüğünü belirten anneanne Gülay Tarhan, "21 yaşına girecekti. Sağ olsaydı çok iyi olurdu ama ömrü yetmedi. Annesi yetişebilmek için gece, gündüz hep çalıştı. İnşallah adalet yerini bulur" diye konuştu.